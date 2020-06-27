Міжнародна дорадча група закликала Раду змінити закон про реформу СБУ

Міжнародна дорадча група (МКГ) закликала Верховну Раду прийняти закон про реформування Служби безпеки України, що відповідатиме вимогам національної безпеки і євроатлантичним стандартам.

Як повідомляє «Європейська правда», відповідну заяву групи розміщено на сайті Консультативної місії ЄС.

МКГ створена в січні 2016 року при Службі безпеки як спеціальний орган, до якого увійшли Консультативна місія ЄС, офіс зв’язку НАТО і посольство США.

Сьогодні група зустрілася зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, щоб обговорити реалізацію Закону України про національну безпеку, і, зокрема, реформу СБУ.

«Ми підкреслили важливість змістовної реформи СБУ для шляху України до ЄС і НАТО. Поточна робота над проєктом закону про СБУ надає історичну можливість просунутися вперед у цій реформ», — йдеться в заяві.

«Ми зазивали Раду скористатися цією можливістю, щоб перетворити СБУ на сучасне громадянська агентство внутрішньої безпеки з цілеспрямованими і чітко визначеними функціями і сильним демократичним наглядом відповідно до Закону про вимоги національної безпеки і євроатлантичними стандартами, принципами та кращими практиками», — наголошується в документи.

Нагадаємо, Міжнародна консультативна група підготувала документ з аналізом президентського проєкту про реформу Служби безпеки України, в якому критикує перетворення СБУ у всесильну структуру.

За даними ЄвроПравди, в парламенті і в самій СБУ підтвердили готовність до суттєвих вчинок. Верховна рада вже запустила досить рідкісну процедуру повторного першого читання, яка відкриває можливість для докорінного перегляду законопроєкту, його структури і ключових положень.