Одеські пляжі в розпал коронавіруса заповнені людьми

В Одесі люди відпочивають на пляжах, не дотримуючись правил соціального дистанціювання і не використовуючи захисних засобів.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza. Як видно на кадрах, шезлонги відпочиваючих знаходяться близько один до одного. Також люди активно купаються в морі.

«Одеські пляжі вже забиті людьми. Яким все одно на дистанцію і коронавирусные рекорди кожен день», – сказано в повідомленні.

Відео з одеського пляжу також опублікував «24 канал» Telegram, зазначивши, що на трасі в Одесу утворилися величезні затори, люди масово їдуть відпочивати на море.

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджені 42 065 випадків коронавирусной інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу. В Одеській області зафиквировано 1 567 випадків інфікування.

(Відео Telegram-каналу Teza)

(відео — Telegram 24 каналу)

Пробки під Одесою. Фото — 24 канал