Аваков заявив про нову серйозну проблему Західної України

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на заході України із-за повеней виникли проблеми з питною водою.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Авакова, за останні три дні в результаті повені затоплено близько 5 тисяч колодязів з питною водою. Він зазначив, що вертольоти Держслужби з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії доставляють в основному питну воду і продукти харчування в відтяті райони.

«Сьогодні я переглядав, як працюють наші вертольоти Держслужби з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії. Вони в основному доставляють в відтяті райони питну воду і продукти харчування. Немає нормальної питної води зараз, і це величезна проблема, важко її доставити, тому що безліч доріг перекрито або пошкоджено. Приблизно 205 км доріг», – заявив міністр.

При цьому він зазначив, що питну воду доставляють вертольотами. «Ця проблема вирішена, але вирішена не на постійній основі. Води ніколи не буває багато. Тим більше, зараз літо, і ми переживаємо за можливі спалахи інфекції».

Додатково до цього Аваков підкреслив, що після подібних стихій часто виникають спалаху кишкової інфекції і цього допустити не можна.

Слід зазначити, що повінь у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, а також Тернопільській областях викликали сильні опади 22-24 червня.