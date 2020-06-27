Росія платила талібам за вбивство військових США, – NYT

Російська військова розвідка таємно пропонувала бойовиків руху «Талібан» винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, включаючи США.

Як повідомила газета The New York Times з посиланням на свої джерела, інформація про пропонованих Росією нагороди була отримана, в тому числі, в ході допитів захоплених афганських бойовиків.

За словами джерел, російська розвідка передавала талібам якісь суми.

Американська розвідка доповіла про отриманих даних президентові США Дональду Трампу. Протягом останніх місяців у Вашингтоні обговорюють можливу відповідь Москві.

Поки розглядається широкий набір опцій: від надсилання скарги по дипломатичних каналах і вимоги припинити ворожі дії до нових санкцій. У Білому домі поки не схвалили ані один із кроків.

У 2019 році В Афганістані було вбито 20 американців, але в причетності до якихось із них підозрюють Росію, невідомо.

Нагадаємо, рух «Талібан» офіційно заборонено в РФ.