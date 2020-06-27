Суд відхилив позов ДПС до «Енергоатома» на 4,2 млрд грн

17 червня Окружний адмінсуд м. Києва відмовився задовольнити позов Офісу великих платників податків ДПС до “Енергоатома” про стягнення 4,24 млрд грн боргу зі сплати частини чистого прибутку (за 2014 рік) на суму 4,2 млрд грн.

Відповідна справа — №826/14937/15 — розглядається в судах з 2015 року.

У ході судового процесу “Енергоатом” наполягав, що в нього відсутня заборгованість, про що свідчить акт звіряння взаєморозрахунків відповідача з держбюджетом зі спірного платежу від 07.04.2016, в якому зазначено про наявність безспірної переплати в розмірі 166 млн грн. Крім того, згідно інформації з «Електронного кабінету платника», на 04.08.2016 переплата становила 5,3 млн грн, а з 31.12.2016 понині незмінна переплата становить 92,97 млн грн.

Окружний адмінсуд м. Києва, відхиляючи позовні вимоги податківців до “Енергоатома”, послався в т. ч. на висновки Верховного Суду про неправомірність включення Кабміном до розрахунку зобов’язань держпідприємства зі сплати частини чистого прибутку суми дооцінки необоротних активів та амортизаційних відрахувань за 2010-2013 роки.

Як писав Finbalance, 11.02.2020 Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 04.12.2019 (у справі №640/19757/19), яким було задоволено позов “Енергоатома” та скасовано податкове повідомлення-рішення №0002464204 від 04.07.2019 про збільшення суми зобов’язання за платежем частина чистого прибутку на 353,6 млн грн.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що “Енергоатом” правомірно застосував ставку 75% від чистого прибутку за І квартал 2019 року, що підлягає сплаті до держбюджету та діяла на день подачі звітності (24.04.2019), тоді як податківці висловлювали думку, що “Енергоатом” мав застосувати ставку 90% (почала діяти з 27.04.2019, коли набрали чинності нові правила після опублікування в “Урядовому кур’єрі” відповідної постанови Кабміну №363 від 24.04.2019).

Згідно з ухвалою Шевченківського райсуду м. Києва від 13.12.2019, слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Генпрокуратури здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100110000067 від 10.07.2019 щодо службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Підставою для відкриття вказаної карної справи стало згадане вище застосування службовими особами “Енергоатома” нормативу відрахування частини чистого прибутку за ставкою 75%, а не 90% (“внаслідок чого умисно ухилилися від сплати частини чистого прибутку (доходу) за І квартал 2019 року в розмірі 353,6 млн грн”), а також несплата за І квартал 2019 року самостійно визначеної суми частини прибутку, що відраховується до держбюджету на 1,77 млрд грн (“що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах”).

Як писав Finbalance, 20.08.2019 Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження у справі №640/14812/19 за позовом Офісу великих платників податків ДФС до держпідприємства “Енергоатом” про стягнення частини чистого прибутку на користь держбюджету на суму 1,65 млрд грн.

Податківці посилалися на несплату відповідачем у добровільному порядку самостійно визначеної частини чистого прибутку.

Влітку 2019 року Офіс великих платників податків ДФС повідомляв, що “Енергоатом” задекларував 1,7 млрд грн цього платежу за І квартал, але сплатив лише 115 млн грн. Також фіскали вказували на кримінальну відповідальність за несплату частини чистого прибутку, що визначається як обов’язковий платіж, в такій значній сумі.

За даними “Енергоатома”, за 2019 рік загальна сума нарахувань податків до бюджетів усіх рівнів становила 15,48 млрд грн. При цьому було сплачено 16,74 млрд грн.

За інформацією держпідприємства, на 31.12.2019 його податкова заборгованість становила 1,62 млрд грн.

Раніше “Енергоатом” зазначав, що неодноразово і безрезультатно звертався до НКРЕКП щодо необхідності збільшення тарифу компанії на суму сплати частини чистого прибутку, оскільки на ці цілі у тарифі компанії на весь 2019 рік було передбачено лише 200 млн грн.

«Енергоатом» — оператор чотирьох діючих атомних електростанцій України.