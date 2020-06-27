У Сибіру був зафіксований новий температурний рекорд, який свідчить про те, що темпи потепління Арктики значно прискорилися. Вчені зазначають, що Арктика почала теплішати на 80 років швидше, пише Daily Mail.

Так, в російському місті Верхоянськ в Якутії була зафіксована температура в 38°С. Фахівці зазначили, що це є рекордно високим показником для Арктики за всю історію метеоспостережень. До цього аналогічну температуру фіксували на Алясці в 1915 році.

За підрахунками вчених, потепління Арктики йде на 80 років швидше.

Зазначається, що спека викликає пожежі на територіях вічної мерзлоти і провокує викиди парникових газів в атмосферу.

Нагадаємо, що в Арктиці зникне весь лід до 2050 року. Нова кліматична модель показує, що арктичний морський лід повністю зникне через 30 років.

: aspekty.net

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