Російських найманців помітили на найбільшому родовищі нафти в Лівії

На територію найбільшого нафтового родовища Лівії Еш-Шарара вторглися російські найманці. Про це йдеться в заяві Національної нафтової корпорації Лівії (National Oil Corporation (NOC).

Корпорація «глибоко стурбована» присутністю російських та інших іноземних найманців на родовищі. Зазначається, що 25 червня колона автомобілів в’їхала на родовище і зустрілася з представниками охорони об’єктів NOC. Нафтова корпорація заявляє, що «лівійська нафта — тільки для лівійського народу», і відкидає будь-які спроби іноземців перешкодити відновленню видобутку нафти.

Схожу заяву National Oil Corporation робила на початку червня, коли на родовище Еш-Шарара вдерлися озброєні люди. Телеканал Al Hadath повідомляв, що члени збройних загонів належали Лівійської національної армії.

У Лівії наразі двовладдя. На сході країни знаходиться парламент, а на заході базується уряд на чолі з прем’єр-міністром, підтриманим ООН. З одного боку — Уряд національної згоди (ПНР) Лівії, створений за підтримки ООН, з іншого — Лівійська національна армія (ЛНА), яку очолює фельдмаршал Халіфа Хафтар. Це протистояння йде з 2011 року, коли був повалений і убитий Муаммар Каддафі. Сили Хафтара підтримують тимчасовий кабінет Абдалли Абдуррахмана. За деякими даними, на боці ЛНА можуть воювати близько двох тис. бійців ПВК «Вагнер». Президент Росії Володимир Путін заявляв, що якщо в Лівії і є російські найманці, то вони не представляють інтереси РФ.

У Росії зараз офіційно ПВК відсутні. При цьому ЗМІ не раз повідомляли про втрати в рядах бійців російських ПВК в різних регіонах світу, зокрема в Сирії. Влада на це відповідають, що мова йде про добровольцях, тобто тих, хто по своїй волі вирушили в зону військових дій. За повідомленнями світових ЗМІ, російських найманців також бачили в Нігерії, ЦАР, Республіці Конго, Зімбабве, Єгипті, Судані та Гвінеї, де у бізнесменів з РФ є енергетичні проекти.

Власником ПВК «Вагнер» називають бізнесмена Євгена Пригожина. ЗМІ вказували на те, що пов’язана з ним компанія «Євро Поліс» уклала з владою Сирії договір про «звільнення, охорони та розробці сирійських нафтогазових родовищ». Ряд видань також повідомляв, що Пригожин відправляв російських політтехнологів на вибори в Африці. У листопаді 2018 року бізнесмена бачили на зустрічі головнокомандувача маршала Лівійської національної армії Халіфа Хафтара з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.