У РФ від коронавіруса за добу померли 188 осіб

Станом на ранок 27 червня у Росії зареєстрували 6 852 нових випадку коронавирусной інфекції. Це на 52 випадки більше, ніж день тому.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на федеральний оперативний штаб по боротьбі з COVID-19.

Всього з початку розповсюдження інфекції в Росії коронавірус виявили у 627 646 осіб.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Москві (+750 за добу), Московській області (+366), ХМАО (+280), Іркутської області (+237) і Петербурзі (+224).

За добу померли 188 осіб, з початку епідемії — 8 969 осіб.

Всього в Росії одужали 393 352 людини із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція», у тому числі 9 200 осіб виписали з лікарень за останню добу.

В Росії провели понад 18,7 мільйона лабораторних досліджень на коронавірус, в тому числі 305 тисяч тестів за останню добу.