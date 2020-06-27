У РФ від коронавіруса за добу померли 188 осіб

Станом на ранок 27 червня у Росії зареєстрували 6 852 нових випадку коронавирусной інфекції. Це на 52 випадки більше, ніж день тому.
Про це повідомляє Медуза з посиланням на федеральний оперативний штаб по боротьбі з COVID-19.
Всього з початку розповсюдження інфекції в Росії коронавірус виявили у 627 646 осіб.
Найбільше нових випадків зараження виявили в Москві (+750 за добу), Московській області (+366), ХМАО (+280), Іркутської області (+237) і Петербурзі (+224).
За добу померли 188 осіб, з початку епідемії — 8 969 осіб.
Всього в Росії одужали 393 352 людини із підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція», у тому числі 9 200 осіб виписали з лікарень за останню добу.
В Росії провели понад 18,7 мільйона лабораторних досліджень на коронавірус, в тому числі 305 тисяч тестів за останню добу.