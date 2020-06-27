У ЗСУ зареєстрували 21 новий випадок COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу, 26 червня, зареєстрували 21 новий випадок коронавірусного захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Загалом, станом на 27 червня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворють 166 людей. За годину пандемії одужали 302 людини, летальних випадків — 5.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 576 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 178 осіб», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у на лікуванні в медзакладах перебувають 13 людей, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби — 8 людей.