У суботу, 27 червня, на Донбасі помер один український військовослужбовець, ще двоє бійців отримали поранення.

Про це сказано у вечірньому повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

«Поблизу Старогнатовки в результаті розриву невідомого боєприпасу постраждали два захисника. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доставлено в лікувальний заклад та надано належну медичну допомогу», – сказано в повідомленні.

На Донеччині загинув боєць ВСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС

Ще один боєць був поранений у результаті вибуху невідомого пристрою під час розмінування ділянки в районі Мар’їнки.

На Донеччині загинув боєць ВСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС

Всього з початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм і 82 мм міномети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети.

Терористи відкривали вогонь в районі населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Гранітне, Водяне та Світлодарськ.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються», – додали в штабі ООС.

Карта ООС за 27 червня. Джерело — Міністерство оборони України

На Донеччині загинув боєць ВСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС

На Донеччині загинув боєць ВСУ, ще двоє поранені, – штаб ООС