Одеські пляжі і клуби переповнені людьми: чи дотримуються вони обмеження

Пляжі і клуби в Одесі переповнені відпочиваючими. Однак люди не дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, порушують вимоги по дистанції. І це незважаючи на рекордну кількість нових випадків коронавіруса протягом останніх днів.

Відпочиваючі викладають в мережі відео з пляжів Одеси, пише 24 канал.

На них помітно, що охочих поплавати і позасмагати дуже багато. А вимоги соціальної дистанції вони часто не дотримуються.

Крім того, карантин ігнорують у відпускних зонах. Зокрема, одеський клуб Ibiza і група «Час і скло» 26 червня влаштували вечірку. На ній була присутня приблизно тисяча відвідувачів.

До речі, в Одеській області протягом 26 червня виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це в рази менше, ніж у попередні дні. Загальна кількість зросла до 1 565. Щодо ситуації в Україні, то COVID-19 підтвердили вже в 42 065 осіб, за останню добу – 948 нових випадків.

Нагадаємо, з 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил.