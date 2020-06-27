100 днів роботи Венедиктової: генпрокурор похвалилася посадками – це в цілому не топ-політики

Ірина Венедиктова підбила підсумки 100 днів роботи на посаді генерального прокурора. За її словами, за цей час обмежили або позбавили волі більше 4 тисяч осіб.

Правда, за ґратами опинилися в основному не топ-корупціонери і не політики першого ешелону. Венедиктова каже, все ще попереду.

100 днів роботи на посаді генпрокурора: чим хвалиться Венедиктова

Про 100 днів перебування на посаді генпрокурора Венедиктова розповіла у відеозверненні. Про це повідомляє 24 канал.

За її словами, за весну, яка стала символічною часом покарань, 4400 осіб визнані винними і засуджені до обмеження або позбавлення волі.

Серед них:

28 осіб, які вчинили корупційні злочини,

7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах,

40 учасників організованих груп і злочинних організацій.

«Чому-то в гонитві за «великою рибою» знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які розкрили, розслідували і довели в суді вину злочинців, які вбивали, викрадали людей, здійснювали теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них», – переконує Венедиктова.