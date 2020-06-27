Камери автофіксації виявляють автомобілі-двійники

Про процедуру виявлення на прикладі одного автомобіля розповів заступник начальника патрульної поліції.

Заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як за допомогою камери автофіксації виявили автомобіль з підробними документами. За його словами, система автоматичної фіксації зафіксувала перевищення швидкості й надіслала відповідний лист власнику авто. Втім, насправді це виявляється не той автомобіль.

Олексій описав один випадок, який стався з Максимом. Він отримав штраф за чуже порушення, адже під час автофіксації мирно спав удома. Максим повідомив про помилку в поліцію, яка взяла в роботу інформацію. На даний автомобіль було роздано орієнтування, і патрульні екіпажі почали його шукати. Трохи пізніше знайшли це авто у Білій Церкві.

“Під час перевірки документів виявлені ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: реєстраційний документ виготовлений в кустарних умовах та не відповідає жодному зразку на території України. Автомобіль та водія затримали”, – повідомив Олексій Білошицький.

Таким чином, система автоматичної фіксації стала додатковий інструментарієм для виявлення такого виду правопорушень.

: auto.24tv.ua

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