ЗМІ: У Петербурзі зафіксували вкидання бюлетенів на голосування

У Калінінському районі Петербурга зафіксували вкидання бюлетенів у переносну урну з написом ДВК № 505. Відео з «Фонтанкой» поділився очевидець події.

За словами автора ролика, інцидент стався вдень 26 червня на Светлановском проспекті, д. 99/2. Сам же виборчком розташовується в що знаходиться поруч школі № 79 на вулиці Брянцева.

«На першій секунді видно ще, як заштовхують пачками. Потім помітили, що знімають їх, і втекли», — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, голосування за поправки до Конституції триватиме до 1 липня. За перший день плебісциту, 25 червня, на виборчі дільниці прийшли майже 350 тис. городян, тобто майже кожен десятий виборець Петербурга.