Скоро ситуація з COVID-19 в Україні стане неконтрольованою, – епідеміолог

Найближчим часом ситуація з коронавірусом (COVID-19) в регіонах України стане неконтрольованою.

Як заявив в інтерв’ю «Апострофу» керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, там, де є чіткі дії з боку місцевої влади, хвороба ще вдається стримувати.

«Але і неконтрольована ситуація, яка склалася у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Харкові, дуже скоро стане реальністю у всіх регіонах України», – вважає він.

За словами Александріна, у Харкові обласна інфекційна лікарня переповнена більш ніж на 100% хворими COVID-19, інфекційне відділення 13-ї лікарні в місті також повністю переповнене хворими коронавірусом.

При цьому в Полтаві вдається стримувати велику захворюваність, там непогано відпрацьовано питання на рівні ОДА, є чітка координація.

Епідеміолог зазначив, що реальний стан справ з COVID-19 замовчується, тому що в Україні питання інфекційних захворювань носить суто політичний характер.

«Це велика рідкість, коли на ток-шоу допускають лікарів-інфекціоністів і епідеміологів. Але у нас постійно чують політиканів. І навіть головний державний санітарний лікар займається вже повністю політикою, а не своєю справою», – підкреслив він.