В Єгипті зняли ряд пов’язаних з COVID-19 обмежень

У Єгипті в суботу відновлюють роботу кафе, клуби, спортзали, мечеті, церкви, театри, через три місяці після закриття у зв’язку зі спалахом коронавіруса.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Associated Press.

Однак власникам кафе дозволено заповнювати приміщення лише на 25% від їх місткості. Продаж кальянів, популярних в Єгипті, заборонено з міркувань безпеки.

Мечетей і церков поки не дозволяють проводити масові релігійні служби на вихідних. Парафіяни зобов’язані всередині церков і мечетей одягати маски.

Громадськість в Єгипті розкритикувала рішення влади послабити обмеження, оскільки в країні все ще фіксують зростання заражень та смертей людей, інфікованих COVID-19.

Моз Єгипту повідомило, що за час пандемії в країні виявили 62,7 тис. заражень COVID-19, та ще понад 2,6 тис. осіб померли після зараження. Однак ЗМІ вважають, що реальні цифри заражених і жертв можуть бути вище, оскільки в країні проводиться недостатньо тестів на коронавірус.

Незабаром в Єгипті відновиться в’їзний туризм. На 1 липня заплановано відновлення міжнародного авіасполучення.

Єгипетський авіаперевізник Egypt Air почне здійснювати рейси в 29 напрямках – в Європі, в Африці, на Близький Схід, в Північній Америці. Планується також наступного тижня відкрити популярні туристичні напрямки – Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-ель-Алам і Мерса-Матрух.