План Саакашвілі: за що Нацрада реформ Зеленського візьметься в першу чергу

Оновлений Національна рада реформ в Україні запрацює 30 червня. Керівником Виконавчого комітету призначили Михайла Саакашвілі.

Про те, які ідеї реформ вже підготували і що Нацрада пропонує змінити перш за все, – в інтерв’ю програми «Є питання» на 24 каналі розповів сам Саакашвілі.

Про реформу митниці

Ви готувалися до запуску роботи цієї ради протягом останнього місяця. Розкажіть, що робили і чого підготувалися.

Ми вибирали людей з досвідом. Також молодих і з палаючими очима. Вони якраз готують наші законопроекти. Ми є дорадчим органом, що ми не є виконавчою владою. Тобто, можемо пропонувати, пояснити, що треба робити, але кінцеве рішення належить Верховній Раді. Це повинна бути воля президента. Але зараз ми пропонуємо кілька речей.

Перше – це митна реформа. Змінюється концепція митниці.

Я колись зробив кращу митницю в світі – це було в Грузії, згідно всім міжнародним організаціям. Головною перевагою в Грузії було те, що всі забули про існування митниці. Це взагалі не було проблемою для пересічних громадян і не проблемою для політиків. Це ніколи не фігурує в риториці політики.

Я хочу, щоб те ж саме відбулося і в Україні. Звичайно, є опір. Але, я думаю, що концепція, яку ми пропонуємо, полегшить і покращить життя перевізників і звичайних громадян, які користуються послугами, коли перетинають державний кордон.

Що конкретно ви пропонуєте? Це повинні бути технічні рішення, перезапуск органу, набір нових людей? Це буде, як колись з патрульної поліцією?

Це буде повністю змінена концепція, як з патрульної поліцією. До речі, патрульна поліція також в деяких грузинських реформах має сильний вплив. Її теж робили грузинські фахівці. Тут є наша команда, яка робила нашу грузинську реформу, потім її запросили в Албанію і Азербайджан. В Азербайджані – дуже корумпована митниця. Вони сильно поліпшили ситуацію.

Ми десь 1,5 року тримали одеську митницю без хабарів. Це був унікальний період в історії української митниці.

Люди хочуть, щоб ми зараз прискорили процедуру: зробили так, щоб усі рішення приймалися комп’ютерами, а не чиновниками і митниками. Там створюється система, де хабарі нікому не можна запропонувати, тому що немає сенсу. Всі рішення приймає комп’ютер, а кількість необхідних документів скорочується в 5 разів. Це дуже спрощує процедуру проходження контролю. Контроль всіх контейнерів, які перетинають кордон, зміщується зі 100% до 5%. І взагалі, якщо це приймуть, можливість корупції припиняється назавжди.

Ви сказали, що реформу розробляє грузинська команда.

Немає. Грузинсько-українська. Ті люди, які були в Одесі – це дуже цікаві люди.

Можете навести приклад, хто? І будуть вони призначені на посади?

У нас є юристи, які це роблять і які працювали при Марушевський (екс-глава одеської митниці – 24 канал). Їх прізвища вам нічого не скажуть, але це люди, які мають досвід. Головне те, що я тут і за це відповідаю. Я не знаю, чи призначать їх на посади. Головне – створити систему.

Нам пропонували когось призначити на посаду голови митниці десь місяць-два тому. Мені особисто пропонували. Може, я був якимось чином зацікавлений когось рекомендувати. Я казав, що ні. При цій системі, кого б туди не призначили – це не буде працювати. Ця система знищить будь-кого.

Треба змінювати базовий закон.

Треба міняти систему. А коли міняєш систему, там може працювати будь-хто, тому що дискреции волі або для дій у чиновників майже не залишається – немає сенсу. Можна і якусь макаку призначити – система все одно буде працювати.

Михайло Саакашавили / Фото 24 каналу

Які кроки ви зараз пропонуєте зробити, щоб реформу прийняли? Це прийняття закону, перезапуск установи, автоматизація процесу?

Це і автоматизація повністю. Митники не будуть мати жодних повноважень і приймати головні рішення – що перевіряти і де перевіряти. Це не вони будуть вирішувати, а комп’ютер. Є міжнародні системи, тобто системи, створені українськими айтішниками – треба цим користуватися. Там є великий потенціал для того, щоб ми назавжди забули про цю проблему.

Про повернення вкрадених активів

Що ще, крім митниці? Які ще є плани щодо реформ?

Зараз у нас на першому Нацраді є пропозиція, як повернути вкрадені активи з України. Це також той досвід, який ми втілювали в декількох країнах, де з нами консультувалися. Це такий процесуальний договір між прокурором і людьми, які вкрали ці грошові ресурси. У Грузії завдяки цьому закону ми повернули за рік приблизно 1,5 мільярда доларів. Якщо рахувати, то в Україні це має бути в 10 разів більше. Я впевнений, що можна отримати мінімум кілька мільярдів.

Якщо порівняти перші 6 місяців цього року, повернули лише 15 тисяч. Зараз є випадок у Львівській області – там є талановитий прокурор. Вона оголосила підозра колишньому губернатору і добровільно хоче повернути велику земельну ділянку. Це інша справа, але взагалі система повернення вкрадених активів в Україні не працює. Для цього потрібен закон.

Про які саме активи зараз йдеться: це гроші Януковича, його соратників?

Окремо. Всіх колишніх чиновників, махінаторів, які були частиною схем. Вони ж десь є.

До речі, я зустрічався кілька років тому з Генеральним прокурором Латвії і він говорив, що у них на рахунках є приблизно 80 мільйонів вкрадених євро, або щось таке. І я був шокований, коли нещодавно почув, що ці гроші не повернуті.

Ви сказали про закон. Який закон?

Закон про процесуальному згоді з повернення вкрадених активів.

Він уже написаний?

Так. Я сподіваюся, його затвердять на першому ж Нацраді. Потім він піде у Верховну Раду.

Про податкову реформу

Митниця, повернення активів. Що ще?

Ще то, що стосується питань податкової реформи. Це ми хочемо запровадити на цьому етапі, тому що у нас не так багато маневрів. Це допоможе позбутися від податку на прибуток і перевести на податок на вивезену вартість.

Це ще Порошенко пропонував.

Нарешті це треба приймати. Це буде перший крок. І взагалі, я вірю, що треба повністю змінювати податкову систему. Зараз в Україні держава займається податковим терором. Кожен 6-й підприємець зараз зупинений податкової, тому що їх електронні декларації заблокували і люди просто не можуть працювати.

Це все відбувається в період кризи, коли українська економіка буде падати. Після цього, у нас буде ще десь 7 – 8 мільярдів дефіциту в бюджеті. А МВФ тільки компенсує приблизно до 2 з чимось мільярдів в цьому році. І це гроші, які обслуговують наш зовнішній борг. Треба про це пам’ятати в цих умовах, коли держава не може допомогти економіці.

Треба хоча б не заважати.

Треба звільняти. Я був шокований, що Росія це робить. У Росії теж є якийсь нафтовий фонд, але вони не витрачають грошей. Там диктатура, але в умовах диктатури вони роблять те, що ми поки що не змогли зробити. Але ми це зобов’язані робити, щоб була хоч якась перспектива.

Виведений капітал – це цікава ідея. Які ще пропозиції по податках: зменшувати, збільшувати, ПДВ у нас ОСВ?

Треба зменшувати. ЄСВ, абсолютно. В Україні-це не тільки занадто завищені – це нелогічно і не відповідає жодним викликам економіки. Зараз це питання переговорів та міжнародних відносин з МВФ.

Коли в Грузії ми зменшили податок десь на 65%. А за кілька років податковий бюджет зріс у 12 разів. В 12 разів зросли пенсії, гроші для будівництва доріг та інші речі. В Україні також є цей потенціал.

Чи зможе Україна витримати цей період, коли податки зменшуються, надходження до бюджету зменшуються?

У нас (в Грузії – 24 канал) зросли надходження відразу після того, як ми зменшили податок. Я абсолютно переконаний, що те ж саме буде в Україні. Тому, що більше 50% української економіки зараз абсолютно тіньова. Крім того, у нас є податкова система, яка теж працює напівлегально. Тому те, що легально, у нас не дуже працює.

Коли ми це зробили в Грузії – валютний фонд обурився, вони зупинили програму десь на рік, а потім повернули, тому що у нас були всі докази, що ми були праві. Це були реальні надходження. І те ж саме потрібно зробити тут. Для цього потрібна політична воля. І треба, щоб ці люди, які ведуть консультації з МВФ, захищали інтереси країни. А не просто вважали, що обслуговують те, що вони представляють, що він них інша сторона хоче почути.

Про судову реформу

Зараз вимагають реформу суду. Президент подав законопроект, але до нього є чимало претензій щодо перезапуску Ради правосуддя з одного боку, а інший – реформа медицини. Як ви можете прокоментувати ці 2 частини, що ви будете радити?

Дві речі, які стосуються законопроекту, який зараз внесли. Там проблема в тому, що суддівський корпус зараз перебуває у поганому стані і ми цим законопроектом залишаємо всі ключі в руках «старих» людей. Це не спрацює. Скільки можна про це говорити.

Крім того, зараз президент вніс законопроект про референдум. Якщо його затвердять, я вважаю, що треба один з референдумів проводити за скасування чинного Конституційного суду і перетворення цього суду в палату Верховного суду України. Тому що вони реально шкодять будь-якої нової ініціативи. Реально є зброя в руках олігархів і різних корумпованих елементів.

Мені здається, що тут просто не можна оновлювати корпус, якщо механізми втручання суспільства в оновлення цього корпусу чітко не визначені. Зараз вони самі повинні собі оновлювати. Це не спрацює і крапка.

Міжнародні експерти у вищій кваліфікаційній комісії допомогли?

Експерти – так. Я думаю, що їх участь, як показав приклад НАБУ або Антикорупційного суду, які найменш помічені в корупції, – це додатковий елемент, але він не вирішальний. Він допоможе і не треба від цього просто так відмовлятися.

Про медичну реформу

Що стосується медичної системи, то часткова його перебудова не спрацює. У Грузії ми говорили, що нам потрібна система, як в Австрії чи Німеччині, у нас є стільки-то грошей, але ми не будемо втручатися в будь-який медичний рішення. Ми повністю приватизували систему, але ми надали кожному громадянину страхування.

І в Грузії під час лікування від COVID-19 померло приблизно в 6 – 7 разів менше людей, ніж в Україні. Звичайно, все залежить від відсотка населення. Це тільки завдяки медичній системі, тому що в кожній клініці в Грузії у кожного пацієнта окрема палата. А кількість апаратів ШВЛ у 7 – 8 разів більше, ніж в Україні. У лікарів кращі кваліфікації, тому що зарплати більше в 10 разів і ніхто не отримує хабарі, тому що всі застраховані.

Про реформу поліції і прокуратури

Ще кілька секторів, які дуже важливі, – це завершити реформу прокуратури і реформу поліції. Перший етап пройшов добре, а потім все зупинилося. Що ви пропонуєте?

Мені здається, що головний ворог української економіки та добробуту українців – це діюча правоохоронна система: СБУ, поліція або податкова поліція, місцеві прокурори.

Зараз в Україні 2 мільйони 500 тисяч діючих податкових кримінальних проваджень.

На кожного 10-го українця.

Так. І ще на бізнес, це ж не тільки на фізичних осіб. Їх зараз має бути максимум 200 тисяч. Але для цього нам потрібна окрема Генеральна прокуратура України, щоб закривати старі справи. Вони дійсно вбивають економіку, це реальні паразити. Ситуація набагато гірша, ніж я очікував. Якщо це не зупинити, про що б ми не говорили – це не відбудеться. Головна наша мета – цим займатися.

Інтерв’ю з Михайлом Саакашвілі / Фото 24 каналу

Що потрібно зробити, щоб реформувати прокуратуру і поліцію?

У прокуратурі повинні тривати процеси. І Венедиктова хоче це продовжувати. Це дає мені надію.

Поліцію треба повністю реформувати. Наприклад, з оформленням машин відбувається жах. Це треба повністю міняти. Просто треба відмовитися від хабарів.

Теж саме міграційна служба – там клондайк корупції. Це реальний великий корупційний годувальник на чолі з директором цієї служби. Я не розумію, чому цих людей там досі залишають.

Як ви думаєте, Аваков може реформувати Міністерство внутрішніх справ?

Мені здається, що тут не тільки Аваков окремо не може, ніхто окремо не може, якщо не буде централізована воля всіх. Це не феодальний інститут. Всі, починаючи з президента, прем’єра, всі повинні цим займатися. Реформи в окремих галузях не буває. Сказав «а», треба говорити «б».

Вони зробили патруль, починалося все дуже добре. Але не було спільної політичної волі на найвищому рівні, те ж саме робити зі слідством, прокуратурою, судами. Ти не можеш десь окремо очищати пляж, треба очищати всю екосистему. Тоді перша ж хвиля вб’є все, що ти зробив.

Зараз у вас є всі важелі, політична воля і воля президента і Нацрада.

Я хочу сказати, що важелів у мене немає. У мене є велике бажання, а важелі є у людей, з якими я працюю. Я дуже сподіваюся, що у них є політична воля. Інакше я б не погодився, якщо б не вважав, що у них є політична воля. А я можу їм тільки допомогти своїми порадами, ентузіазмом або досвід успіхів і помилок.

Мій досвід помилок більше, ніж успіхів. Тому краще вчитися на помилках інших, ніж робити самому. Я їм бажаю робити правильні кроки і завжди буду допомагати.

Автор:Антон Голобородько