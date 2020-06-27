ЗМІ повідомили про другому росіянина, причетного до вбивства колишнього чеченського польового командира в Берліні

Прокуратура і поліція Німеччини встановили другого громадянина Росії, якого вважають причетним до вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвили в Берліні. Це якийсь Роман Д. з Петербурга.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на журнал Spiegel і расследовательский проект Bellingcat.

Безпосередньо у вбивстві Роман Д., за версією слідства, не брав участь. Він приїхав в Євросоюз через Польщу 3 серпня 2019 року і залишив ЄС через два тижні, тобто за кілька днів до вбивства. Передбачається, що росіянин брав участь у підготовці вбивства.

У вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвили звинувачують громадянина Росії, якого, за даними The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, звуть Вадим Миколайович Красіков. Його затримали відразу після вбивства.

У Росії Красикова, за інформацією ЗМІ, розшукували по двох справах про замовних вбивствах. У 2015 році його виключили з бази Інтерполу і федерального розшуку і видали паспорт на ім’я Вадима Соколова.