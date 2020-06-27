За $1,5 тисячі в місяць дитині навіть морозиво не купити – Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що зарплата членів наглядової ради «Укрзалізниці» непристойно мала.

Про це політик розповів в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна-24».

За його словами, в сталінські часи розстрілювали б за це, за саботаж. Локомотивом управляє одна ланка, вагонами — інше, рухом — третє, і вони не можуть домовитися. Там немає єдиного авторитету, немає начальника.

«Всі, хто був до цього, — прокралися. Зараз наглядова рада має обрати начальника, але в найближчі дні вони масово збираються подати у відставку, тому що їх не влаштовує внутрішня ситуація і їх не влаштовують їх зарплати. І ви серйозно будете мені говорити, що ви за $1500 наймете хорошого менеджера, який не зможе своїй дитині морозиво купити?» — зазначив Саакашвілі.

Політик вважає, що сьогоднішня ситуація в «Укрзалізниці» може призвести до колапсу залізничних перевезень.

«До кінця липня залізниця України може зупинитися. Розпал літнього сезону перевезень пшениці і т. д. Все до цього йде. І мені здається, що вони (члени наглядової ради, — ред.) кинуті напризволяще. Я щось не бачу, щоб хтось займався», — резюмував Саакашвілі.