Повінь – зміна системи

Menu
Close

Андрій Звягінцев: Влада суспільству прямо заявляє, що волі йому не бачити

27.06.2020

26 червня в Міщанському районному суді міста Москви було оголошено вирок фігурантам справи «Сьомий студії». Всі фігуранти, крім колишньої співробітниці Мінкульту Софії Апфельбаумів, були визнані винними у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі. Кирила Серебренникова і Юрія Ітіна засудили до трьох років умовно і штрафу в розмірі 800 тисяч і 200 тисяч рублів, відповідно. Олексію Малобородскому дали два роки умовно і зобов’язали виплатити штраф у розмірі 300 тисяч рублів. Також суд задовольнив цивільний позов Мінкульту – обвинувачені повинні будуть виплатити нібито викрадені ними 128,9 мільйонів російських рублів.

Андрей Звягинцев: Власть обществу прямо заявляет, что свободы ему не видать

Багато діячів культури, уважно стежили за ходом судового розгляду, висловили досить різку й категоричну думку про судовому процесі над справою «Сьомий студії». Одним з найбільш яскравих і безкомпромісних заяв стало звернення режисера Андрія Звягінцева, яку він оприлюднив допомогою телеканалу «Дощ».

Андрей Звягинцев: Власть обществу прямо заявляет, что свободы ему не видать

«Мій відгук на те, що відбувається за вікном буде емоційним. Взагалі кажучи, справа погань. Враження таке, ніби країна зсохнулася до Путіна з його обнуленням і переписуванням Конституції. Від однієї думки про це його самого морщило ще недавно – у 2008 році, наприклад. Сьогодні оголосили вирок у театральній справі. Погодьтеся, ми не чекали милості Серебренникову. Ясно було ще вчора, що закатають Кирила, як зможуть, і в межах необхідного прокурором.

Ніхто й слухати не хотів адвоката, який сказав тверезу думку в день той, замість того, щоб судити злочинців – бухгалтерів з їх спільниками-обнальщиками – судять тих, хто зайнятий творчістю. Замість того, щоб цим бухгалтерам сидіти на лаві підсудних, вони виступають у ролі свідків звинувачення. Країна так і живе – все перевернуто з ніг на голову. Чого нам чекати? Серебренникову оголосили обвинувальний вирок, а з ним разом і його колегам. Якщо покарати хотіли Кирила, то дісталося й іншим, хто був поруч. Охоронцям вертикалі все одно, хто потрапить під роздачу.

Чиї ще долі зруйнувати – охоронцям все одно. Одуревшее зовсім від своєї безкарності, поліцейське, этатистское, брехливе, роботизированно-бюрократичне, густо замішане на православ’ї, геть позбавленому людяності – ось фасад нашого суспільства, поділеного на два табори. Перший – той, що я описав. А другий – той, що по іншу сторону розділової риси. Не зрящее перспективи або майбутнього, розпадається на осколки, мыкающееся безправне більшість. Все це разом кошмар, який гірше іменованого часами застою. Як і багато хто, я стежив за подіями цього судового процесу і можу сказати, що в дебатах Серебренніков назвав речі своїми іменами. Кирило сказав на останньому засіданні практично прямо, що справа не у фінансових претензії Міністерства культури.

Справа тільки в уроках несвободи. Влада суспільству прямо заявляє в особі своїх опричників,що волі йому не бачити, як своїх вух. Мова йде про те, щоб відмовити нам мислити самих себе як народжених для свободи, народжених для творчості і дерзання. Народжених для майбутнього. Нам затуляється перспектива. Країна без перспективи приречена. Ось картина, гідна пензля нового Босха. У країні лютує смертельна хвороба, разюча щодня по кілька тисяч осіб. Величезний натовп людей в масках голосує за вічність правління монарха, який сидів у бункері з дезінфекційним тунелем. Корона на голові вірусу. Хіба в такій країні ми всі мріяли опинитися?»

Читайте також:   У дагестанському селі зняли режим ХТО після ліквідації ватажка бандитського угрупування
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *