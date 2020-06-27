Андрій Звягінцев: Влада суспільству прямо заявляє, що волі йому не бачити

26 червня в Міщанському районному суді міста Москви було оголошено вирок фігурантам справи «Сьомий студії». Всі фігуранти, крім колишньої співробітниці Мінкульту Софії Апфельбаумів, були визнані винними у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі. Кирила Серебренникова і Юрія Ітіна засудили до трьох років умовно і штрафу в розмірі 800 тисяч і 200 тисяч рублів, відповідно. Олексію Малобородскому дали два роки умовно і зобов’язали виплатити штраф у розмірі 300 тисяч рублів. Також суд задовольнив цивільний позов Мінкульту – обвинувачені повинні будуть виплатити нібито викрадені ними 128,9 мільйонів російських рублів.

Багато діячів культури, уважно стежили за ходом судового розгляду, висловили досить різку й категоричну думку про судовому процесі над справою «Сьомий студії». Одним з найбільш яскравих і безкомпромісних заяв стало звернення режисера Андрія Звягінцева, яку він оприлюднив допомогою телеканалу «Дощ».

«Мій відгук на те, що відбувається за вікном буде емоційним. Взагалі кажучи, справа погань. Враження таке, ніби країна зсохнулася до Путіна з його обнуленням і переписуванням Конституції. Від однієї думки про це його самого морщило ще недавно – у 2008 році, наприклад. Сьогодні оголосили вирок у театральній справі. Погодьтеся, ми не чекали милості Серебренникову. Ясно було ще вчора, що закатають Кирила, як зможуть, і в межах необхідного прокурором.

Ніхто й слухати не хотів адвоката, який сказав тверезу думку в день той, замість того, щоб судити злочинців – бухгалтерів з їх спільниками-обнальщиками – судять тих, хто зайнятий творчістю. Замість того, щоб цим бухгалтерам сидіти на лаві підсудних, вони виступають у ролі свідків звинувачення. Країна так і живе – все перевернуто з ніг на голову. Чого нам чекати? Серебренникову оголосили обвинувальний вирок, а з ним разом і його колегам. Якщо покарати хотіли Кирила, то дісталося й іншим, хто був поруч. Охоронцям вертикалі все одно, хто потрапить під роздачу.

Чиї ще долі зруйнувати – охоронцям все одно. Одуревшее зовсім від своєї безкарності, поліцейське, этатистское, брехливе, роботизированно-бюрократичне, густо замішане на православ’ї, геть позбавленому людяності – ось фасад нашого суспільства, поділеного на два табори. Перший – той, що я описав. А другий – той, що по іншу сторону розділової риси. Не зрящее перспективи або майбутнього, розпадається на осколки, мыкающееся безправне більшість. Все це разом кошмар, який гірше іменованого часами застою. Як і багато хто, я стежив за подіями цього судового процесу і можу сказати, що в дебатах Серебренніков назвав речі своїми іменами. Кирило сказав на останньому засіданні практично прямо, що справа не у фінансових претензії Міністерства культури.

Справа тільки в уроках несвободи. Влада суспільству прямо заявляє в особі своїх опричників,що волі йому не бачити, як своїх вух. Мова йде про те, щоб відмовити нам мислити самих себе як народжених для свободи, народжених для творчості і дерзання. Народжених для майбутнього. Нам затуляється перспектива. Країна без перспективи приречена. Ось картина, гідна пензля нового Босха. У країні лютує смертельна хвороба, разюча щодня по кілька тисяч осіб. Величезний натовп людей в масках голосує за вічність правління монарха, який сидів у бункері з дезінфекційним тунелем. Корона на голові вірусу. Хіба в такій країні ми всі мріяли опинитися?»