Потап та Настя розкрили “рецепт” вдалого дня

Українські співаки та подружжя Олексій Потапенко та Настя Каменських вирішили поділитися з підписниками “рецептом” вдалого початку дня.

Майже щодня, закохані заряджають позитивом своїх шанувальників та тішать їх спільними фотографіями. Звісно, Потап та Настя вміють насолоджуватися життям та ділитися своїм настроєм з іншими.

Цього разу співачка оприлюднила фотографію на якій постала разом з Олексієм в домашній обстановці. Дівчина одягнула джинсову спідницю та футболку пудрового кольору з написом. Обличчя Насті прикрашає легкий макіяж та величезні сережки. Потап, своєю чергою, позує у сірих джинсах та білій футболці. Зокрема, закохані тримають на руках їх улюбленицю.

Як зазначила у дописі співачка, кожен ранок, разом з чоловіком, вони зустрічають виключно з посмішкою, яка заряджає їх на весь день.

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Вот так проводить утро – вместе и с улыбкой – это то, что заряжает энергией и настроением на весь день! И я точно знаю, что день будет классным 😊🥰

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Июн 2020 в 12:46 PDT

: wona.com.ua

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