Німецькі журналісти сторопіли від слів Гаріка Сукачова про Путіна

Російський музикант Гарік Сукачов привів у замішання журналістів «Німецької хвилі», які, записуючи інтерв’ю, явно розраховували почути критику влади, проте гість виступив на підтримку Володимира Путіна.

Інтерв’юер нагадав, що раніше Сукачов критикував уряд Дмитра Медведєва і поцікавився про оцінку нового Кабміну Михайла Мішустіна. Музикант у відповідь заявив, що ще не пройшло достатньо часу, щоб оцінити роботу нових міністрів.

Коли ж справа дійшла до майбутнього референдуму по Конституції, що включає, в тому числі, можливість переобрання Путіна, Сукачов взагалі почав озвучувати явно не те, що очікували на Заході.

«Час зараз йти Путіну, коли пандемія? Ви взагалі замислюєтеся, що зараз йде третя світова війна? Вона йде, просто тепер з винаходом атомної зброї неможливо зробити тотальну війну. Будь-яка війна – це економіка, перш за все, а не те, що цей поганий, підемо на нього воювати.

Змінюють чи коней на переправі? Скоріше, ні. Ми з вами тільки на початку цього політико-економічного процесу. І нічого хорошого в цьому сенсі ні нас, ні весь світ в найближчому майбутньому не чекає…Я не готовий зараз відповідально сказати, тому що ми зараз знаходимося тоді, коли жодного президента не повинно змінюватися», – заявив Сукачов.

За його словами, на Заході багато хто заздрить жителям Росії з-за такого президента.

«Що я чув від людей звичайних і в Італії, і в Голландії, за Прибалтику не буду, там дуже багато росіян живе, але якщо говорити про іноземців, з якими я за останні десятиліття спілкувався, це люди різних професій, умовно мотоцикліст, викладач в університеті, третій булки розвозить, четвертий моряк – люди різних соціальних верств, і від дуже багатьох людей я чув саме те, що «Путін у вас – це найкращий президент».

А взагалі, президент будь-якої країни – це не дівчина, у нього немає завдання комусь подобатися. У президента будь-якої країни є тільки одна первинна завдання – робити все для того, щоб люди в його країні, умовно, мали гарантії майбутнього. Причому, тут я задоволений Путіним? Ні, звичайно. Я і своєю дружиною-то не дуже задоволений буваю. Президент країни не на рибалку зі мною пішов», – розповів музикант.

«Але ви його не обирали?» – запитав журналіст.

«Я – вибирав, одного разу – так», – відповів Сукачов.

Він уточнив, що спокійно ставиться до того, що на Заході часто критикують Росію.

«Я – російська, представник того самого глибинного російської стовпи, вже не знаю, чи були мої предки на Куликовому полі або не були, хочеться вірити, що були. Тому, безумовно, я за росіян», – заявив музикант.

«Імідж Росії ніколи хорошим не був, я до цього ставлюся досить індиферентно. В силу того, що всі західні країни не віддають собі звіт у головному, що Росія – країна, Росія – цивілізація. Путін повторив мене, я про це говорив багато разів.

Росія, так чи інакше, завжди буде притчею во язицех, завжди, враховуючи, що це найбільша країна в світі, враховуючи, що це єдина країна в світі, в якій зосереджена вся таблиця Менделєєва, у нас є всі надра, які є в усьому світі», – додав Сукачов.