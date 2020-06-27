Україна могла вже повністю перемогти коронавірус: експерт назвав головну помилку влади

До середини червня в Україні захворюваність COVID-19 могла впасти до нуля.

Якби влада не послабили жорсткі протиепідеміологічні заходи у травні, то вже в середині червня число заражень коронавирусной інфекцією в Україні обчислювалася б поодинокими випадками, або і зовсім досяг нуля.

Як передає сьогодні «Главред», про це заявив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто у своєму коментарі, опублікованому на сайті установи.

За його словами, в разі продовження противокоронавирусных заходів вже до 10-15 червня кількість щоденних заражень знизилося б істотно. Однак після введення першого етапу пом’якшення протиепідеміологічних заходів 11 травня число заражень COVID-19 різко зросла.

«Після введення урядом першої фази ослаблення карантину 11 травня реальне число підтверджених діагнозів пішло вгору, і зараз небезпека захворіти майже вдвічі вище, ніж під час суворого карантину.

До того ж, цей показник зростає», — підкреслив в.Паніотто.