В ООН шоковані сексом в автомобілі організації в Ізраїлі — ЗМІ

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що вона «шокована і глибоко стурбована» кадрами, на яких чоловік і жінка здійснюють статевий акт в машині з символікою організації в Ізраїлі.

Про це передає сьогодні Бі-бі-сі.

На цих кадрах жінка в червоному платті і чоловік абсолютно очевидно займаються сексом на задньому сидінні білого повнопривідного автомобіля з маркуванням ООН.

18-секундне відео було опубліковано в «Твіттері» в п’ятницю і отримало широке поширення в соцмережах (воно — в кінці повідомлення).

Мабуть, воно було знято на головній набережній Тель-Авіва. На передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно, коли машина зникає з кадру.

В ООН заявили, що розслідують інцидент і близькі до встановлення осіб тих, хто зображений на відео. Передбачається, що це співробітники миротворчої організації в Ізраїлі, повідомили в ООН.

Що сказали в ООН

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив, що в організації вважають подібну поведінку «огидним».

Це «йде врозріз з усім, за що ми виступаємо і за що ми боремося з точки зору боротьби з неналежною поведінкою співробітників ООН», заявив він Бі-бі-сі.

Відповідаючи на питання, чи міг це бути секс за гроші, Дюжаррик сказав, що це є предметом розслідування.

ООН проводить сувору політику проти сексуальних порушень з боку своїх співробітників.

«Ми шоковані і глибоко стурбовані тим, що видно на цьому відео», — додав Дюжаррик. Розслідування, за його словами, «просувається дуже швидко».

Дюжаррик припустив, що на відео могли бути зняті співробітники Організації зі спостереження за виконанням умов перемир’я (ОНВУП), яка працює в регіоні з 1948 року.

Хізер Бар, співкерівник відділу з прав жінок Human Rights Watch, сказала, що «не здивована» відео з Ізраїлю.

«Добре, що вони розслідують це», — додала Бар, однак, на її думку, у ООН більше проблем, ніж це одне відео.

«Це проблема пов’язана із звинуваченнями в сексуальної експлуатації та насильства з боку співробітників ООН», — сказала вона.

Повідомлялося, що стосовно співробітників Організації Об’єднаних Націй в 2019 році було зафіксовано 175 заяв про сексуальної експлуатації та насильства. З цих тверджень 16 були підтверджені, 15 визнані необґрунтованими, решта ще розслідуються.