Що я думаю про рішення Путіна підвищити ПДФО з 13 відсотків до 15 відсотків, а гроші віддати хворим дітям

23 червня 2020 року. Заяву президента. Фото Яндекс.Картинки.

В голову на весь вечір втемяшилась думка, що:

Гора народила мишу.

Про те, що прибутковий податок повинен бути диференційованим йдеться вже 2 десятки років.

І весь час, як тільки питання доходив до Путіна, він його зупиняв. Мовляв, почнуть багаті громадяни ховати свої доходи і йти в тінь. Сьогодні він, нарешті визнав, що держава здатна контролювати.

Але в суспільстві мова йшла про інше. Хіба президент не знає про що?

Політики та економісти, робітники, домогосподарки – народ Росії чекав іншого рішення. Сенс його в тому, що держава, піклуючись про бідних громадян, перекладає на багатих виплату податків.

Так роблять в країнах Заходу. На слуху у всіх Швеція та Франція. Пам’ятаєте історію, як французький актор Жерар Депардьє отримав російське громадянство. Так він, перепрошую, тікав від високих податків на батьківщині.

Отже, багаті, будучи соціально відповідальними громадянами, сплачують високі податки, а бідні платять мало. Або не платять взагалі.

Наведу конкретний приклад. Коли я працював директором школи, то у мене сторожем і робітникам по обслуговуванню будівель працювала сімейна пара. У них двоє дітей. Іншої роботи в селі немає. Мінімальна Зарплата. На сьогоднішні гроші це 12 130 + 12 130 = 24 260 рублів. На чотирьох. Але так вважають чиновники. А насправді з цієї зарплати ще утримується прибутковий податок. Це 3 153 рубля 80 копійок. На руки, таким чином, залишається 21 106 рублів 20 копійок. Ці 3153 рубля дуже великі гроші для цієї сім’ї.

Наскільки я розумію, у нас таких людей кілька десятків мільйонів.

А ми тепер будемо брати з багатих 15%. Але тільки з суми, що перевищує 5 млн в рік. А ці гроші цільовим призначенням будемо переводити на лікування хворих дітей.

Ніхто не сперечається. Держава повинна лікувати дітей.

Але ці кілька десятків мільярдів давно потрібно було знайти в країні, яка стільки продає за кордон нафти і газу.

І я так і не зрозумів, чи буде вирішуватися проблема бідності кардинальним чином.

Хіба поправки до Конституції чим допоможуть людям, що перебувають на межі бідності.

Скільки років говорять про тих же продовольчих карток для малозабезпечених. Навіть суму вже озвучували. Це близько 10 000 рублів в рік.

Поговорили і забули.

А скільком багатодітним сім’ям ці карти могли б допомогти поліпшити харчування.

До речі, так і не почув президент російську громадськість. У нього явно щось не то з соціальним слухом. Навіть Сергій Миронов лідер партії “Справедлива Росія” написав лист на ім’я Путіна. Миронов:

Попросив Президента надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів всім дітям до 18 років.

У нас в Курській області чиновники навіть чекали деякий час, що Москва прийме рішення виплатити цієї категорії гроші. Не дочекалися і прийняли рішення виділити 3 000 рублів.

Миронов, звичайно, виглядає карикатурно.

Погодьтеся, мало кому зрозуміла логіка Кремля. Якщо дитині 17 років, то допомога на нього не дають. А на діти в школі вчаться 11 класів до 18 років.

Як людям зрозуміти, чому обмежили допомоги віком 16 років?

До речі, Зюганов теж написав Путіну відкритого листа. Лідер комуністів просив не закривати фанерою Мавзолей Леніна на час проведення Параду Перемоги.

Як ви думаєте, що ми побачимо на Червоній площі?

І я теж думаю, що закриють.

ШУРАВІ ВОЯЖ

https://zen.yandex.ru/media/id/5e721d0763a0527b2b467968/chto-ia-dumaiu-o-reshenii-putina-povysit-ndfl-s-13-procentov-do-15-procentov-a-dengi-otdat-bolnym-detiam-5ef2534d565ae91616a38dbc