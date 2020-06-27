На Запоріжжі чоловік переплутав отруту з водою та помер

У Кам’янка-Дніпровському районі, в селі Нововодяне чоловік випив отруту для обробки овочів переплутавши її з водою.

Інцидент стався по вулиці Кірьяненка, 107, там у теплиці виявили труп 37-річного чоловіка, який з власної необережності переплутав воду з отрутою “Тур”.

Випивши отруту потерпілий втратив свідомість та помер.

Наразі труп оглянуто та направлено до моргу.

: zp-fakty.net.ua

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