Сатановський відповів на критику слів Путіна про республіки, які пішли з «подарунками від Росії»

Євген Сатановський Янович

У своєму блозі політолог Євген Сатановський написав, що колишні радянські республіки нервово і істерично сприйняли слова Ст. Ст. Путіна про те, що зі складу СРСР республіки виходили з «подарунками від Росії».

Експерт нагадав, що розвалу СРСР дуже хотіли і чекали на Заході, а коли стався розвал, там стали з нетерпінням чекати розпаду самої Росії.

За словами політолога, оскільки процес розвалу Росії зупинився саме при Путіні, тому Захід почав робити все можливе, щоб «звалити» Путіна.

Володимир Путін виявився грамотним державним діячем, з хорошим чуттям на неприємності, яке зараз йому підказує, що все в світі змінюється в гіршу сторону швидкими темпами.

Сатановський зазначає, що поправки до Конституції, які захищають територіальну цілісність РФ, навряд чи завадять якого-небудь майбутнього «народному обранцю» в якості «жесту доброї волі» роздаровувати наші землі, які давно є ласим шматочком для інших країн.

Політолог нагадує, що всі ті, хто жив у Радянському Союзі, не так давно були громадянами однієї країни, яка виникла протягом століть, заплатила за це колосальними зусиллями, фантастичними подвигами і великою кров’ю. Забути її, стер пам’ять про те, що ця країна була—заповітна мрія недоброзичливців.