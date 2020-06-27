Балоня звільнили з посади голови Кіровоградської області

Підозрюваний у корупції Андрій Балонь був звільнений з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ.

Указ про звільнення Балоня оприлюднили на сайті Офісу президента України.

Указ про звільнення голови Кіровоградської області глава держави підписав сьогодні, 27 червня.

«Звільнити Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», — йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабара від керівника обласного відділення одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовій особі обіцяли не чинити перешкод в його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв з спільником, якого вже заарештували.