Перша справа про кнопкодавство вже в суді, — перший заступник голови ВР Стефанчук

Перша справа проти народного депутата з-за неособистого голосування поки слухається в суді.

Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він розповів, що зараз відомо про одному випадку кнопкодавства після того, як Верховна Рада в січні ввела кримінальну відповідальність за неособисте голосування.

«Я знаю, що один (випадок кнопкодавства. — Ред.). Я знаю, що справа по цьому слухається. Кінцевого вироку ще немає суду», — сказав Стефанчук.

Він зазначив, що за останні місяці зафіксовано тільки один випадок, саме з загрозою кримінальної відповідальності.

«Нам байдуже, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що, щоб інше зробити, нам потрібно вносити зміни в Конституцію. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, тому що ми повинні пройти висновок КСУ, тому ми пішли іншою формулою — наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата», — зазначив заступник спікера.