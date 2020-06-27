З наступного року підсумкова атестація з математики буде обов’язковою, – МОН

Обов’язкове ЗНО з математики, забезпечення якісного вивчення математики, відкриття Музею науки – ці та інші заходи передбачені планом проведення Року математичної освіти в Україні в 2020/2021 навчальному році, прийнятим урядом 25 червня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, – передає Укрінформ.

“Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% наших 15-річних учнів не досягає базового рівня знання з математики. Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 2020/2021 Роком математичної освіти. Протягом нього ми плануємо впровадити насущні і потрібні дітям і педагогам новації, а також закріпити думка про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті. Заходи математики Року охоплять дошкільна, повна загальна середня, позашкільна, професійно-технічна і вища освіта”, – зазначила заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

План Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики та застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення навчального процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту.

Зокрема, починаючи з травня 2021 року претенденти повної загальної середньої освіти будуть здавати обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено: збільшити кількість навчальних годин на вивчення математики у Державному стандарті базової середньої освіти; запровадити курси “Логіка”, “Математична логіка” у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів; провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти щодо застосування Легоматематики в освітньому процесі; оснастити школи і профтехы, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; створити каталог освітніх ресурсів по вивченню математики; розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти; організувати математичні хаб-простору на базі внз, які мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

У квітні 2021 року також планується створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс і розробити відповідний контент для учнів і вчителів математики.

Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.

Рік математики був анонсований грудня 2019 року під час презентації Національного і Міжнародного звітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. 30 січня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”.