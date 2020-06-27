Трамп указом заборонив псувати пам’ятники в США і пообіцяв вандалам тривалі терміни

Президент США Дональд Трамп відреагував на останні акції протесту проти пам’ятників конфедератів, які почалися після вбивства поліцейським Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Він підписав указ, спрямований на захист пам’ятників і меморіалів.

Про своє рішення Трамп повідомив у Twitter

«Я тільки що мав честь підписати дуже потужний Указ, який охороняє американські монументи, меморіали і статуї і бореться з недавнім кримінальним насильством. Тривалі тюремні терміни для цих протизаконних дій проти нашої великої країни!» — написав президент.

На думку Трампа, за атаками на пам’ятники стоять «анархісти і ліворадикальні екстремісти», тому він передбачає можливість позбавлення федеральної допомоги влади штатів, округів та муніципалітетів, які не зробили зусиль по захисту своїх монументів.

Як повідомляє Голос Америки, 26 червня генпрокурор Вільям Бар наказав створити робочу групу з протидії антиурядового екстремізму. У числі екстремістів він вказав прихильників рухів «Бугалу» і «Антифа».