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Битва за Лівію: «вагнеровцы» захопили велике родовище нафти, уряд вимагає від Заходу санкцій проти росіян

27.06.2020

Лівія закликала США і ЄС ввести обмежувальні заходи проти російського ПВК «Вагнер», покаравши бойовиків за захоплення найбільшого нафтового родовища країни «Аш-Шарара».

Такі дії в уряді країни назвали тероризмом і злочинами проти людяності.

За словами глави МЗС Лівії Фетхи Башага, уряд не дозволить найманцям контролювати нафтові об’єкти країни і депортує їх з військових баз країни.

Напередодні Національна нафтова корпорація Лівії заявила, що іноземці — найманці «Вагнера» і бойовики суданської угруповання «Джанджавід» знаходяться на території родовища з вечора 25 червня.

Раніше видобуток на найбільшому нафтовому родовищі Лівії блокувала Лівійська національна армія.

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