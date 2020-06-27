Минздрав озвучил уровень летальности от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что показатель летальности от последствий коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,6%.

Об этом он сказал на брифинге 26 июня, сообщает Хвиля.

Глава Минздрава обратил внимание, что показатель летальности от COVID-19 снизился по сравнению с данными на 8 апреля, когда он составлял 3,1%.

«Показатель летальности в нашей стране от COVID-19 составляет 2,6%. Это все благодаря работе наших медицинских работников, благодаря работе ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения», – сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что украинская система здравоохранения имеет определенный предел.

«И когда у нас каждый день по 200-205 человек госпитализируются, то это заполняются кровати, и мы можем прийти к ситуации, когда эти кровати просто закончатся. И единственное предупреждение, чтобы этого не произошло, это пользоваться рекомендациями МОЗ», – сказал министр здравоохранения.

Максим Степанов сравнил показатель летальности от коронавирусной инфекции в Украине с другими странами.

«Если мы посмотрим на показатели летальности, например, в Германии. Там показатель летальности – 4%. Показатель летальности в США – 5%, во Франции – 18%. В Испании – 9,5%», – проинформировал глава Министерства здравоохранения.

В Украине по состоянию на 26 июня зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев COVID-19, зафиксировано 19 летальных случаев.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области – 209 случаев, Киеве – 113 случаев, Ривненской области – 116 случаев, Закарпатской области – 93 случая.

Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев COVID-19, летальных исходов – 1086 случаев.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило протокол лечения коронавирусной инфекции и внесло новый препарат в список необходимых медикаментов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что это препарат из группы кортикостероидных гормонов – «Дексаметазон». Препарат способен на треть снизить риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Риск летального исхода у пациентов, получающих кислородную поддержку, снижается с 25% до 20%. Вместе с тем, в случае, если заболевание проходит в легкой форме, данный синтетический препарат не поможет восстановить здоровье.

: hvylya.net