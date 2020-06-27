Меркель закликала Європу задуматися про мир без лідерства США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Європу готуватися до світу без лідерства США. Про це вона розповіла в інтерв’ю The Guardian.

За її словами, європейські країни повинні серйозно поміркувати над новою реальністю, в якій Вашингтон не прагне виконувати роль світового лідера, як раніше. «Ми виросли з певним знанням того, що Сполучені Штати хочуть бути світовою державою. Якщо США зараз хочуть перестати виконувати цю роль з власної волі, нам потрібно було б серйозно замислитися над цим», — заявила канцлер ФРН.

Коментуючи скорочення американського військового контингенту в Німеччині, Меркель зауважила, що війська США допомагають захищати не тільки європейську частину НАТО, але й інтереси Вашингтона. Вона запевнила, що Берлін продовжить нарощувати військовий потенціал, і висловила надію на збереження оборонного співробітництва з США.

«Подивіться на світ, на Китай чи Індію. Є вагомі підстави зберігати прихильність трансатлантичного оборонного співтовариства і нашого спільного ядерної парасольки», — сказала Меркель.

6 червня президент США Дональд Трамп пообіцяв удвічі скоротити кількість своїх військовослужбовців в Німеччині через простроченої виплати Берліна в НАТО. У США пояснили, що американський лідер не планує «карати» таким чином канцлера ФРН.