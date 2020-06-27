У Сумах викрили розкрадання на закупці апаратів ШВЛ, — СБУ

У Сумах місцевих чиновників викрили на зловживанні під час закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів для однієї з клінічних лікарень. Медзаклад отримав всього 5 апаратів замість 23.

Так, на закупівлю 23 апаратів ШВЛ місцева влада уклала договір з комерційною структурою на 17 мільйонів гривень. Вартість медобладнання була штучно завищена на 20%, – повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». У фігурантів провели обшуки, вилучили документи з доказами протиправної діяльності. Зараз перевіряється причетність чиновників до створення злочинної схеми.