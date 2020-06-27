Греція з понеділка відкриває казино, театри, дитячі табори і дозволяє розважальні заходи

У понеділок, 29 червня, влада Греції відновлюють роботу дитячих таборів, дозволяють проведення концертів і різних конференцій.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, Міністерство економічного розвитку країни з понеділка відкриває дитячі літні табори, кінотеатри та театри з буфетами, казино і канатні дороги, дозволяє так само конференції, ярмарки, концерти та інші культурні заходи.

Однак у силі залишаються обмеження щодо безпечної дистанції та іншим гігієнічних заходів, щоб запобігти відновлення епідемії.

Зазначимо, за останню добу в країні повідомили про 29 нових випадків зараження, при цьому смертельних випадків не було. З 15 червня в Греції відновили авіасполучення в головних аеропортах, а до 1 липня планується повністю відновити роботу галузі.