«На хвилину не можна залишити, сірники ховати треба»: Лукашенко вважає, що без нього країну спалять

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після візиту на російський парад на честь Перемоги розповів про проблеми з водопостачанням у Мінську, коли з кранів пішла вода, непридатна для побутових потреб і з різким запахом.

Про це повідомляє Telegram-канал «».

Білоруський гарант заявив, що країну не можна ні на хвилину залишити і потрібно «ховати сірники», так як без нього справи йдуть з рук геть погано.

«Прилетів, а вже до обіду чую — в Мінську з водою щось не так. Думаю: точно, як дітей, не можна на хвилину залишити, сірники вже ховати треба від них, щоб не спалили країну», — заявив Лукашенко.