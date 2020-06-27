Під Одесою з-за ремонту дамби перекриють трасу на Київ

В Одеській області тимчасово перекриють дамбу «Хаджибей» і, відповідно, рух по трасі Київ-Одеса. Дорогу перекривають на час ремонту дамби.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області в Facebook.

Повідомляється, що з 23:00 27 червня до 05:00 28 червня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на греблі «Хаджибей» буде тимчасово обмежено рух на ділянці траси Київ-Одеса.

«На місці проведення робіт патрульними поліцейськими буде здійснюватися ручне регулювання і контроль за рухом транспортних засобів. Будьте уважні і заздалегідь плануйте маршрут руху», — йдеться в повідомленні.