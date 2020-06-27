Шмигаль розповів, коли закінчаться повені на заході України

Паводки на заході України можуть завершитися в найближчі дні. Після цього влада зможуть підрахувати завдані збитки у п’яти областях.

Про це в інтерв’ю ВВС News Україна заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за останні три дні випало всього 5-12 мм опадів і кількість води спадає.

«Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків «, — зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що підрахувати збиток планують протягом наступних кількох тижнів, коли будуть видні всі наслідки паводків.