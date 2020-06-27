Кагарлык. Жертве до сих пор не провели медосмотр: полицейский отобрал паспорт

Жертва изнасилования полицейскими в Кагарылке Неля Погребицкая заявляет, что ей до сих пор не провели медосмотр из-за отсутствия документов

Жертве изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неле Погребицкой до сих пор не провели медицинский осмотр, поскольку один из насильников отобрал у нее паспорт и идентификационный код, который ей до сих пор не восстановили. Об этом Погребицкая рассказала в интервью УП.

“Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться – не знаю”, – заявила она, добавив, что из-за отсутствия паспорта и кода она не может поехать в больницу.

“А еще ж врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией”, – рассказала Погребицкая.

Жертва, отвечая на вопрос о том, когда ей сделали осмотр, заявила: “Я не ходила еще, так и не ходила, тут не хотят делать, потому что нет документов, ничего”.

: news.liga.net