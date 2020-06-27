Битва за руські землі, яка нам належить

Поважають лише сильних, успішних і дуже упевнених в собі. Впевнених настільки, що накостиляють і навіть не подумають, а якщо запитають, то тільки потім – «Не боляче? Або ще?». Такими нам ще належить стати. І поправка про території є першим кроком в довгій дорозі в тисячу лі.

Через тиждень в Росії відбудеться загальноросійський голосування за поправки до Конституції РФ. Про їх потрібності чи непотрібності можна посперечатися, але не можна заперечувати, що 1 липня 2020 року саме народ висловить власну думку. І воно, швидше за все, виявиться позитивним. Але мало хто думає про те, що буде потім.

Конституція Російської федерації

Іван Шилов © ІА REGNUM

Зокрема, залишається туманним сенс поправки до 67-ю статтю Конституції РФ, яка говорить: «Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником (правопродолжателем) Союзу РСР стосовно членства в міжнародних організаціях, органах, участі в міжнародних договорах, а також у відношенні передбачених міжнародними договорами зобов’язань і активів Союзу РСР за межами території Російської Федерації».

Трактувань цього пункту існує три. Перша — ура-патріотична. Мовляв, нарешті, Москва займеться активним збиранням земель руських. А то понараздавали, розумієш, всяким. Друга — з того боку кордонів з лимитрофами. В тому ключі, що ось росіяни і скинули маски, проявивши свій агресивний імперський оскал в натуральному вигляді. Як не парадоксально, вони обидві між собою щільно перетинаються з таких підстав.

Якщо відкрити історичні документи, то, скажімо, незалежна Білорусь, на момент її вступу в СРСР, простягалася від Мозиря на півдні до Борисова на півночі (250 км по прямій) і від Несвіжа до Бобруйська (130 км) з заходу на схід. Це приблизно як сьогоднішня Латвія, яку нинішня Білорусь за площею перевершує в 3,2 рази.

Про Україну взагалі говорити страшно. Землі, що мають юридичне право на споконвічність, це існував до 1654 року п’ятачок з Кіровоградської, Дніпропетровської і дуже невеликого клаптика на півдні Полтавської областей. Все, що на північ і захід, українцям подарували російські царі. Все, що на північний схід, схід і південь, включаючи вихід до Чорного та Азовського морів, — презентував у 1922 році Володимир Ленін. Західна Україна і Північна Буковина — результат передвоєнних щедрот Йосипа Сталіна. А Крим з барського плеча «для зручності адміністрування» Україні дав Микита Хрущов.

Микита Хрущов прибуває в Київ на святкування 300-річчя Переяславської Ради

При таких розкладах мимоволі здригнешся. Особливо коли державні кордони деякі пострадянські республіки взагалі набули тільки в період СРСР. Приблизно 90% земель нинішнього Казахстану — російські. В дорадянський період з власною державністю у місцевих народів було, м’яко кажучи, погано.

Воно здасться смішним, але в рамках ліберальних уявлень про правильному правий той, хто сильніший. І може цю силу прикрити об’єктивними підставами. Навіть липовими, як вміст пробірки Коліна Пауелла в ООН. Головне, щоб була хоча б найменша зачіпка і достатня рішучість в продавлюванні саме своєї позиції. А вже при описаному вище розкладі, у західному розумінні, у Путіна взагалі на руках повний флеш-рояль.

Отже, ось він — відповідь на питання про сенс і мету відродження Першої Гвардійської Танкової армії? І не де-небудь, а відразу в Західному військовому окрузі? Немає. Справа набагато складніше, тонше і, якщо так можна висловитися, стратегічніше.

В сутності, призначена ця поправка не стільки у поза, скільки всередину російських кордонів. Навіть не території, а власного суспільства, донині в питанні прав і обов’язків у значній мірі розколотого приблизно на три нерівні частини.

Прозахідні ліберали, яких стараннями самого Заходу, за минулі п’ять років стало помітно менше, вважають, що у Росії які б то не було права на Російський світ принципово відсутні. Їй на благо має піти лише глибоке покаяння перед Брюсселем, Вашингтоном і цілим списком всяких подрібніше, від Києва до прибалтійських «тигрів». Як водиться, з роздачею усього майна і видалення в одному лахміття в дальній схит на болоті.

Засідання на саміті «Східне партнерство» у Брюсселі. 24 листопада 2017

Consilium.europa.eu

На відміну від них хатаскрайники завжди раді будь-яким успіхам країни, коли вона наочно і крупно перемагає. Але разом з тим вони категорично не згодні ні за що платити. Тим більше — з власної кишені.

І лише невелика частина громадян розуміє зв’язок між правами і обов’язками, між діянням і необхідними для його здійснення зусиллями.

Деякі вкажуть на відсутність у представленій класифікації радикальних патріотів. Але їм доведеться нагадати, що боротися за країну, не шкодуючи живота свого, вони найчастіше намагаються лише з дивана. І практично не зустрічаються в черзі бажаючих підписати контракт зі Збройними силами Росії. Так що, по суті, вони нічим не відрізняються від хатаскрайщиков.

Таким чином, в країні спостерігається проблема не з втраченими споконвічними землями, а в першу чергу з об’єднує суспільство ідейною платформою, яка формує фундамент базових поглядів і понять, спираючись на який вже було б можливо починати відновлювати цивільний виховний процес.

Кордон Радянського союзу

Ст. Кисельов

Тому що збирати землі російські нам доведеться все одно. За дуже довгого списку причин. Але в першу чергу з розуміння, що більше просто нікому. Світ, до якого всі звикли за останню тисячу років, безповоротно змінюється. Більше не існує вибору між «освіченої Європи» або темними землями гунів і скіфів. Західний світ повторює шлях останнього етапу історії Стародавнього Риму. Коли у великому Колізеї стали звично пасти кіз.

У цьому розкладі у периферійних територій існує всього два варіанти майбутнього. Або повернутися в альма-матер, або скотитися в убогість і дикість, дике Поле — що сьогодні всім демонструє скукоживающаяся державність околиці.

Нам не те щоб дуже шкода. Просто історія показує, що скрізь і завжди Дике Поле ходило набігами на багатого сусіда просто тому, що у нього є що пограбувати. Не варто переоцінювати глибину проникнення в людей сучасної цивілізації. Досить згадати, у що перетворилися Балкани після агресії НАТО в Югославії в 1999-му або як виглядають громадянські протести в Граді на пагорбі сьогодні.

Так що це все одно станеться. Не завтра, але вже в цьому столітті. Ймовірно, навіть в першій його половині. І щоб до такого бути готовими, вже сьогодні треба починати відновлювати понятійне єдність нації. У тому числі з відмовою від сформованих ліберальних ціннісних понять. З конкретизацією поділу на «твоє і моє», а також впевненістю у власній правоті.

Так, як це було раніше — «Я дістаю із широких штанин дублікатом безцінного вантажу, Дивіться, заздріть, я-громадянин Радянського Союзу». Раніше ми знали, що у нас такий паспорт, що він усім паспортами паспорт, навіть американському. Впевненості не окремих людей, а всього суспільства в цілому. Сьогодні такої переконаності в нинішньому суспільстві немає. Але відтворювати її треба. І це буде зроблено.

Хоча майбутній референдум покаже точніше, відсотків 30-35 — невизначених, побоюються, що сумніваються, і навіть категорично стоять проти напевно знайдеться. Для суспільства, якого чекають важкі часи фундаментальних змін, це багато. Занадто багато.

Перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради у розширеному складі

Kremlin.ru

А часу залишилося мало. Нам потрібно «щось вирішувати» з Білоруссю, Україною, Середньою Азією, Закавказзям. З ЄАЕС і ОДКБ. Чекати, що нас будуть просто так любити і відчувати до нас подяку — за те, що Росія століттями їх годувала, навчала, розвивала і захищала, дуже наївно.

Поважають лише сильних, успішних і дуже упевнених в собі. Впевнених настільки, що накостиляють і навіть не подумають, а якщо запитають, то тільки потім — «Не боляче? Або ще?». Такими нам ще належить стати. І поправка про території є першим кроком в довгій дорозі в тисячу лі.