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Битва за руські землі, яка нам належить

28.06.2020

Битва за руські землі, яка нам належить

Поважають лише сильних, успішних і дуже упевнених в собі. Впевнених настільки, що накостиляють і навіть не подумають, а якщо запитають, то тільки потім – «Не боляче? Або ще?». Такими нам ще належить стати. І поправка про території є першим кроком в довгій дорозі в тисячу лі.

Через тиждень в Росії відбудеться загальноросійський голосування за поправки до Конституції РФ. Про їх потрібності чи непотрібності можна посперечатися, але не можна заперечувати, що 1 липня 2020 року саме народ висловить власну думку. І воно, швидше за все, виявиться позитивним. Але мало хто думає про те, що буде потім.

Битва за русские земли, которая нам предстоит

Конституція Російської федерації

Іван Шилов © ІА REGNUM

 

Зокрема, залишається туманним сенс поправки до 67-ю статтю Конституції РФ, яка говорить: «Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником (правопродолжателем) Союзу РСР стосовно членства в міжнародних організаціях, органах, участі в міжнародних договорах, а також у відношенні передбачених міжнародними договорами зобов’язань і активів Союзу РСР за межами території Російської Федерації».

Трактувань цього пункту існує три. Перша — ура-патріотична. Мовляв, нарешті, Москва займеться активним збиранням земель руських. А то понараздавали, розумієш, всяким. Друга — з того боку кордонів з лимитрофами. В тому ключі, що ось росіяни і скинули маски, проявивши свій агресивний імперський оскал в натуральному вигляді. Як не парадоксально, вони обидві між собою щільно перетинаються з таких підстав.

Якщо відкрити історичні документи, то, скажімо, незалежна Білорусь, на момент її вступу в СРСР, простягалася від Мозиря на півдні до Борисова на півночі (250 км по прямій) і від Несвіжа до Бобруйська (130 км) з заходу на схід. Це приблизно як сьогоднішня Латвія, яку нинішня Білорусь за площею перевершує в 3,2 рази.

Про Україну взагалі говорити страшно. Землі, що мають юридичне право на споконвічність, це існував до 1654 року п’ятачок з Кіровоградської, Дніпропетровської і дуже невеликого клаптика на півдні Полтавської областей. Все, що на північ і захід, українцям подарували російські царі. Все, що на північний схід, схід і південь, включаючи вихід до Чорного та Азовського морів, — презентував у 1922 році Володимир Ленін. Західна Україна і Північна Буковина — результат передвоєнних щедрот Йосипа Сталіна. А Крим з барського плеча «для зручності адміністрування» Україні дав Микита Хрущов.

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Битва за русские земли, которая нам предстоит

Микита Хрущов прибуває в Київ на святкування 300-річчя Переяславської Ради

 

При таких розкладах мимоволі здригнешся. Особливо коли державні кордони деякі пострадянські республіки взагалі набули тільки в період СРСР. Приблизно 90% земель нинішнього Казахстану — російські. В дорадянський період з власною державністю у місцевих народів було, м’яко кажучи, погано.

Воно здасться смішним, але в рамках ліберальних уявлень про правильному правий той, хто сильніший. І може цю силу прикрити об’єктивними підставами. Навіть липовими, як вміст пробірки Коліна Пауелла в ООН. Головне, щоб була хоча б найменша зачіпка і достатня рішучість в продавлюванні саме своєї позиції. А вже при описаному вище розкладі, у західному розумінні, у Путіна взагалі на руках повний флеш-рояль.

Отже, ось він — відповідь на питання про сенс і мету відродження Першої Гвардійської Танкової армії? І не де-небудь, а відразу в Західному військовому окрузі? Немає. Справа набагато складніше, тонше і, якщо так можна висловитися, стратегічніше.

В сутності, призначена ця поправка не стільки у поза, скільки всередину російських кордонів. Навіть не території, а власного суспільства, донині в питанні прав і обов’язків у значній мірі розколотого приблизно на три нерівні частини.

Прозахідні ліберали, яких стараннями самого Заходу, за минулі п’ять років стало помітно менше, вважають, що у Росії які б то не було права на Російський світ принципово відсутні. Їй на благо має піти лише глибоке покаяння перед Брюсселем, Вашингтоном і цілим списком всяких подрібніше, від Києва до прибалтійських «тигрів». Як водиться, з роздачею усього майна і видалення в одному лахміття в дальній схит на болоті.

Битва за русские земли, которая нам предстоит

Засідання на саміті «Східне партнерство» у Брюсселі. 24 листопада 2017

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Consilium.europa.eu

 

На відміну від них хатаскрайники завжди раді будь-яким успіхам країни, коли вона наочно і крупно перемагає. Але разом з тим вони категорично не згодні ні за що платити. Тим більше — з власної кишені.

  

І лише невелика частина громадян розуміє зв’язок між правами і обов’язками, між діянням і необхідними для його здійснення зусиллями.

Деякі вкажуть на відсутність у представленій класифікації радикальних патріотів. Але їм доведеться нагадати, що боротися за країну, не шкодуючи живота свого, вони найчастіше намагаються лише з дивана. І практично не зустрічаються в черзі бажаючих підписати контракт зі Збройними силами Росії. Так що, по суті, вони нічим не відрізняються від хатаскрайщиков.

Таким чином, в країні спостерігається проблема не з втраченими споконвічними землями, а в першу чергу з об’єднує суспільство ідейною платформою, яка формує фундамент базових поглядів і понять, спираючись на який вже було б можливо починати відновлювати цивільний виховний процес.

Битва за русские земли, которая нам предстоит

Кордон Радянського союзу

Ст. Кисельов

 

Тому що збирати землі російські нам доведеться все одно. За дуже довгого списку причин. Але в першу чергу з розуміння, що більше просто нікому. Світ, до якого всі звикли за останню тисячу років, безповоротно змінюється. Більше не існує вибору між «освіченої Європи» або темними землями гунів і скіфів. Західний світ повторює шлях останнього етапу історії Стародавнього Риму. Коли у великому Колізеї стали звично пасти кіз.

У цьому розкладі у периферійних територій існує всього два варіанти майбутнього. Або повернутися в альма-матер, або скотитися в убогість і дикість, дике Поле — що сьогодні всім демонструє скукоживающаяся державність околиці.

Нам не те щоб дуже шкода. Просто історія показує, що скрізь і завжди Дике Поле ходило набігами на багатого сусіда просто тому, що у нього є що пограбувати. Не варто переоцінювати глибину проникнення в людей сучасної цивілізації. Досить згадати, у що перетворилися Балкани після агресії НАТО в Югославії в 1999-му або як виглядають громадянські протести в Граді на пагорбі сьогодні.

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Так що це все одно станеться. Не завтра, але вже в цьому столітті. Ймовірно, навіть в першій його половині. І щоб до такого бути готовими, вже сьогодні треба починати відновлювати понятійне єдність нації. У тому числі з відмовою від сформованих ліберальних ціннісних понять. З конкретизацією поділу на «твоє і моє», а також впевненістю у власній правоті.

Так, як це було раніше — «Я дістаю із широких штанин дублікатом безцінного вантажу, Дивіться, заздріть, я-громадянин Радянського Союзу». Раніше ми знали, що у нас такий паспорт, що він усім паспортами паспорт, навіть американському. Впевненості не окремих людей, а всього суспільства в цілому. Сьогодні такої переконаності в нинішньому суспільстві немає. Але відтворювати її треба. І це буде зроблено.

Хоча майбутній референдум покаже точніше, відсотків 30-35 — невизначених, побоюються, що сумніваються, і навіть категорично стоять проти напевно знайдеться. Для суспільства, якого чекають важкі часи фундаментальних змін, це багато. Занадто багато.

Битва за русские земли, которая нам предстоит

Перед початком засідання Вищої Євразійської економічної ради у розширеному складі

Kremlin.ru

 

А часу залишилося мало. Нам потрібно «щось вирішувати» з Білоруссю, Україною, Середньою Азією, Закавказзям. З ЄАЕС і ОДКБ. Чекати, що нас будуть просто так любити і відчувати до нас подяку — за те, що Росія століттями їх годувала, навчала, розвивала і захищала, дуже наївно.

Поважають лише сильних, успішних і дуже упевнених в собі. Впевнених настільки, що накостиляють і навіть не подумають, а якщо запитають, то тільки потім — «Не боляче? Або ще?». Такими нам ще належить стати. І поправка про території є першим кроком в довгій дорозі в тисячу лі.

 

 

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