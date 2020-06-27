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У Києві на ж/д вокзалі хлопець виліз на дах поїзда і загорівся від удару струмом

28.06.2020

Хлопець отримав ураження струмом на Центральному залізничному вокзалі Києва і загорівся.

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции столиці в суботу, 27 червня.

Інцидент стався напередодні близько 22:00. До правоохоронців зателефонували і розповіли, що на вокзалі бігає гарячий чоловік. На місце прибули патрульні і медики, які надали йому першу допомогу і забрали в лікарню.

Згодом з’ясувалося, що уродженець Чернівецької області 1994 року народження заліз на дах потяга, його вдарило струмом, і в результаті він загорівся. Перехожі і чергові на станції швидко зреагували і загасили полум’я підручними засобами.

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