У Рівному п’яна поліцейська збила двох пішоходів: стало відомо ім’я винуватиці

У Рівному співробітниця поліції збила двох пішоходів по вулиці 16-го Липня.

Попередньо, 31-річна старший слідчий перебувала в нетверезому стані, сказано на сайті регіонального управління Нацполиции. Уточнюється, що аварія сталася близько 23:00 26 червня.

Жінка виїжджала заднім ходом на автомобілі Nissan і допустила наїзд на місцевих мешканок. У 33-річної постраждалої діагностували забої колін, у 28-річної – забій спини.

Після надання медичної допомоги постраждалі поїхали додому, потреби госпіталізувати їх не було.

На співробітницю поліції склали адміністративний протокол за статтею 130 Купап. Також правоохоронці відкрили виробництво по статті про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ч. 1 ст. 286 КК).

За фактом аварії проводиться службове розслідування, за результатами якого в поліції пообіцяли звільнити винуватицю ДТП та її безпосереднього керівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівник відділу, де працювала поліцейська.

У свою чергу місцевий портал «Всі» повідомив, що за кермом авто нібито знаходилася майор поліції Алла Вертелецька. Затверджується, що вона намагалася залишити місце інциденту, але її затримали перехожі.

Алла Вертелецька vse.rv.ua

Журналісти повідомили, що два роки тому, 2 червня, на вулиці Чорновола Вертелецька за кермом Toyota Camry не впоралася з керуванням і врізалася в стовп.

В журналі єдиного обліку поліції зазначалося, що у водія були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, але тоді, як і тепер, від огляду поліцейська відмовилася.

ДТП з поліцейської у Рівному vse.rv.ua