З-за коронавіруса у Туреччині знову введуть комендантську годину

Після кількох тижнів перерви в Туреччині вже другі вихідні поспіль вводять комендантську годину: з ранку і до обіду в суботу, з ранку і до вечора в неділю.

Про це повідомляє Телеграф.

Обмеження стосується всієї території країни без винятку.

«Заборона виходити на вулицю діє в суботу, 27 червня, між 09:30 і 15:00, в неділю, 28 червня, між 09.30 і 18.30», — йдеться в циркулярах, розісланих керівництву всіх провінцій.

Обмеження, зокрема, вводять для запобігання нової хвилі поширення коронавіруса.

За минулу добу в країні було проведено більше 51 тисячі тестів, виявлено 1 396 нових випадків інфікування. Померли 19 осіб, 1 492 одужали. Всього було зроблено майже 3,2 млн тестів, виявлено майже 195 тисяч випадків інфікування. Померли 5 065 осіб, одужали понад 167 тисяч.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків зараження коронавірусом, включаючи 497 255 летальних, одужали 5 372 998 осіб.