«3718 — добрі закони мають прийматись!»: «Слуга народу» зачитав реп про новий законопроект про молоді

Нардеп від фракції «Слуга народу» і організатор фестивалю «Atlas Weekend» Олександр Санченко презентував законопроект №3718 «Про основи молодіжної політики» у формі реп-кліпу. Депутат заримував основні положення документа, який днями був зареєстрований у парламенті.

Відповідне відео Санченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Принцип, який ми в законі виллємо в золоті, буде принцип: ні одне рішення для молоді не буде без молоді. Другий принцип, який ми обрали — розвиток молодіжних центрів на рівні держави. Третій пункт — український молодіжний фонд, щоб всі, хто робить зміни, не ховалися, як Джеймс Бонд. Молодь зможе взяти грант на добрі справи — це буде хороша інвестиція від нашої держави», — зачитав нардеп.

У своїй пісні він розповів молоді про те, що основними проблемами в Україні зараз є міграція, безробіття і занадто високі ціни на житло. За словами Санченко, ці проблеми необхідно вирішувати вже зараз, тому що в країні будуть жити ще прийдешні покоління.

В якості приспіву пісні Санченко зачитав: «3718 — добрі закони мають прийматись, 3718 — добрі закони мають прийматись!».

Вибір форми, в якій депутат захотів розповісти про законопроект Санченко пояснив так: «Молодіжний Закон вимагає молодіжної подачі!».

Варто зазначити, що законопроект №3718 «Про основні засади молодіжної політики» був зареєстрований в Раді 25 червня. Його ініціатором став сам Санченко.