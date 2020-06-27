Ляшко розповів, як українські лікарі справляються з мутаціями коронавіруса

Українські лікарі відстежують всі зміни в підходах до лікування коронавіруса COVID-19 і роблять все можливе, щоб організм хворого боровся з інфекцією власними силами без застосування реанімаційних заходів.

Про це в інтерв’ю головному редакторові видання «Гордон» Олесі Бацман повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, зазначивши, що в країні спостерігається позитивна динаміка в лікуванні коронавирусной інфекції.

За його словами, це проявляється у значному зменшенні кількості важких хворих, що знаходяться в реанімаційному відділенні, і підключених до апаратів ШВЛ шляхом ефективної терапії. Ляшко зазначив, що при прогнозах до 2500, поки до апаратів підключено всього 87 пацієнтів, що є досить хорошим показником, набагато менше, ніж у країнах Європи.

Стосовно препаратів, що застосовуються для лікування COVID-19, головний санлікар наголосив, що в протоколи лікування в Україні відразу вносяться всі, які показують позитивну динаміку. Щодо дексаметазону, який призначають зараз, протоколи будуть оновлені з урахуванням всіх небезпек, які представляє цей препарат.

Ляшко зазначив, що вірус в Україні не зменшився, але й не мутував у більш агресивну форму. Всі зміни, які з ним відбуваються, українські лікарі враховують при лікуванні.