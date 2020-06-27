У ЄС рекомендували перший препарат для лікування коронавірусу

Першим препаратом, який отримав «зелене світло» Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для лікування пацієнтів Covid-19, став ремдесивір. Його застосовують для лікування ВІЛ/СНІДу та еболи.

Учора EMA повідомило, що рекомендує використовувати ремдесивір для лікування пацієнтів Covid-19 старших 12 років, які потребують кисневої терапії. Агентство також заявило, що рекомендує надати препарату умовну ринкову авторизацію. Цю процедуру застосовують для пришвидшення схвалення лікарського засобу, який здатен задовольнити медичні проблеми, «котрі на даний момент не мають розв’язання». Умовне схвалення надають без повного обсягу вичерпних даних, які зазвичай потрібні, але лише в тому випадку, якщо доведена користь препарату переважає його потенційні ризики.

EMA зазначило, що в цьому разі свою рекомендацію воно базувало на дослідженні, проведеному в США, яке засвідчило: використання ремдесивіру пришвидшило одужання пацієнтів Covid-19 із серйозними симптомами захворювання. Агентство зазначає, що дослідження не надало доказів того, що застосування антивірусного препарату було ефективним у лікуванні пацієнтів із легкими та помірними симптомами Covid-19. Оскільки тим пацієнтам, які приймали препарат, знадобилося стільки ж часу на одужання, як і тим, хто приймав плацебо.

В онлайн-заяві EMA зазначає, що Єврокомісія ухвалить рішення про те, чи надати препарату умовний дозвіл на ринок, протягом тижня. Він уже отримав дозвіл на екстрене використання у США. Його обмежене використання затвердила і Велика Британія.

: ukurier.gov.ua

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