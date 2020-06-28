Країні потрібен президент, який займеться майбутнім, а не минулим

Мені здається, що всі закиди і роздратування останніми діями Путіна можна звести до однієї фрази — країні потрібен президент, який займеться, нарешті, будівництвом майбутнього, а не черговий перекроюванням і листуванням минулого.

І неможливо слухати ще 15 років перерахування тих, хто нас образив 80 або 20 років тому, довге, як у старої діви і прикидати, де ще, на якому полі, в якій сусідній країні Вождь в черговий раз вирішить поквитатися за ці уявні і реальні образи і довести свою велич.

Країні потрібні відчуття справедливості і почуття віри в майбутнє, хоча б у те, що це майбутнє є і веде не в рай, як обіцяв нам вже Главстерх, а в реальний, нормальний, світлий спокійний світ, де можна не воювати з усіма, а спокійно і впевнено працювати, ростити дітей і просто щасливо жити.