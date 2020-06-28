Екс-розвідник КДБ пояснив, чому Зеленському не потрібно зустрічатися з Путіним

Президенту Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з Володимиром Путіним, оскільки глава РФ буде використовувати це як для свого піару, так і для приниження України і її лідера.

Таку думку в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Запис розмови була опублікована на YouTube – каналі Гордона.

«Путін досяг неймовірного: він зараз лиходій в очах всієї політичної еліти Сполучених Штатів Америки, один тільки Трампа, і то – Трамп змушений мовчати про це», – вважає Швець.

На його думку, російський президент ніколи не піде ні на які поступки в результаті переговорів.

«Я можу ще до будь-якої зустрічі сказати, що скаже Путін… Він завжди буде використовувати це, щоб показати, що він «конкретний пацан», – додав екс-розвідник.

Він також назвав президента Російської Федерації «людиною з ущербною психікою». За його словами, «комплекс неповноцінності робить Путіна нездатною домовлятися».

Швець також порадив Володимиру Зеленському не поспішати з прийняттям рішень по Донбасу, які через деякий час не можна буде змінити або «переграти».

«Не треба зараз ухвалювати доленосних рішень», – запевняє він.