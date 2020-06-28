Туніс відкрив туристичний сезон

З 27 червня в Тунісі були відкриті сухопутні, морські і повітряні кордони і устанолвено авіасполучення з європейськими країнами

Туристичний сезон в Тунісі після пандемії коронавіруса оголошено відкритим. Про це заявив міністр туризму країни Мухаммед Алі Тумі, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на арабську службу телеканалу Sky News.

«Всесвітня туристська організація офіційно включила Туніс в список безпечних районів для туристичних поїздок на основі підготовленого країною протоколу щодо забезпечення санітарних норм для працівників та туристів», — підтвердив міністр туризму країни.

Через Три місяці після оголошення пандемії коронавіруса, з 27 червня в Тунісі були відкриті сухопутні, морські і повітряні кордони.

Відновлено роботу міжнародного аеропорту Туніс-Карфаген, відновлено повітряне сполучення з кількома столицями європейських країн, у тому числі рейси в Париж, Рим і Женеви.

Туніс став першою арабською країною, що зафіксувала нульовий приріст захворюваності коронавірусом. Кількість хворих COVID-19 в цій країні досягло 1064 осіб, тоді як померли від цієї хвороби 50 громадян.